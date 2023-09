Jack Vanore sull’addio a UeD: “Mi è stata diagnosticata una patologia…”

Jack Vanore è un volto noto di Uomini e Donne da moltissimi anni, in passato lo abbiamo visto nei panni di corteggiatore e in quelli di tronista, restò poi nel programma di Maria De Filippi come opinionista. Il suo percorso è giunto al termine nel 2020, senza però spiegare ai fan il motivo del suo abbandono.

Intervistato da Fanpage l’ex opinionista ha finalmente svelato il motivo che lo spinse a dire addio al programma. Ci ha tenuto a precisare che preferisce non scendere troppo nei dettagli, ma ha rivelato che è stato un problema di salute ad obbligarlo a fermarsi. Cosa gli è successo? Gli fu diagnosticata una malattia autoimmune, fino ad ora non aveva mai parlato di questa cosa per lui un po’ forte. Jack Vanore ha fatto sapere che Maria De Filippi e coloro che lavorano con lei gli sono stati molto vicino, mentre affrontava il suo problema sono stati molto presenti.

L’ex opinionista ha continuato dicendo che la malattia lo ha costretto a cambiare la vita, si è ritrovato a fare i conti con una vita già programmata che ha dovuto totalmente rivoluzionare. All’inizio non è stato facile affrontare la patologia, oggi però pensa che sia stata la sua fortuna perché vive il presente e cerca di essere sempre positivo. Vanore preferisce non pensare né al passato né al futuro perché difficilmente le cose andranno secondo i piani.

LEGGI ANCHE -> Manuel Maura ancora innamorato di Francesca: “Mi sento molto legato a lei”