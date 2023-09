Manuel Maura ancora innamorato di Francesca: “Mi sento molto legato a lei”

Nei giorni scorsi Manuel Maura e Francesca Sorrentino hanno avuto un confronto nello studio di Uomini e Donne. I due hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, il noto reality dei sentimenti avrebbe dovuto aiutarli a risolvere i loro problemi di coppia ma così non è stato, sono infatti usciti separati dal programma.

Ad oggi non c’è stato alcun ritorno di fiamma ma lui non ha negato di provare ancora dei sentimenti per l’ex fidanzata. Tramite una Instagram Stories ha infatti rivelato che si trova in un momento molto particolare e confusionario della sua vita. A detta sua non vorrebbe mai perdere una rara donna come Francesca, pensa però che le farebbe ancora del male facendo un passo nei suoi confronti. Manuel Maura ad oggi non è ancora sicuro al 100% di ciò che vuole, ha poi aggiunto: “Sentimentalmente mi sento molto legato a lei non cerco una sua sostituta in nessun modo”.

L’ex fidanzato di Francesca Sorrentino ha poi detto che non appena capirà davvero cosa vuole nella vita e se questo sarà direzionato verso di lei farà di tutto per recuperare e tornare insieme a lei se l’ex fidanzata lo vorrà. Pensa anche che ciò che lo unisce a lei sia un legame introvabile. Gli piacerebbe avere le idee più chiare, ma non è così e si rende conto che sicuramente se ne pentirà perché nel frattempo la vita degli altri va avanti mentre lui resta al momento bloccato in questa sua situazione interiore.

