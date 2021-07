Manuela e Stefano insieme dopo Temptation Island: l’indiscrezione

Manuela e Stefano stanno mettendo alla prova il loro amore a Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due sono tra i concorrenti più chiacchierati dell’attuale edizione del programma, tante sono le accuse che si stanno rivolgendo e le rivelazioni sul loro rapporto. Nel villaggio delle fidanzate lei senza troppi giri di parole ha anche parlato della loro intimità. A far discutere è stato soprattutto il fatto che abbia detto che il fidanzato ‘fa l’amore sporco’, lei non si sente desiderata.

Stefano Sirena è convinto che la fidanzata Manuela Carriera abbia deciso di partecipare a Temptation Island per trovare il coraggio di mettere fine alla loro storia d’amore. A detta sua è insicura ed è per questo che non lo ha lasciato prima. I concorrenti fino alla fine della messa in onda delle puntate non possono farsi vedere insieme fuori. Non possono nemmeno farsi vedere con tentatori e tentatrici se dopo il reality nasce qualcosa tra loro. Eppure, Manuela e Stefano sono stati pizzicati insieme al mare, segno che i due potrebbero aver deciso di lasciare insieme il reality delle tentazioni.

Manuela e Stefano beccati insieme al mare dopo Temptation Island

A rivelare l’indiscrezione nelle scorse ore ci ha pensato Deianira Marzano. La nota influencer sul suo profilo Instagram ha infatti rivelato di aver ricevuto una segnalazione sulla coppia. A detta sua Manuela e Stefano sono stati avvistati insieme a Brindisi, erano al mare come una normale coppia. I due, quindi, stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire tutto quello che succederà tra loro.

LEGGI ANCHE -> Dalila di Lazzaro: la storia della vita tormentata dell’attrice italiana