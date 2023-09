Loris Karius svela: “Non mi trasferisco in Italia solo per Diletta e Aria”

Da poco più di un mese Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori per la prima volta, la piccola Aria è nata lo scorso 10 agosto portando immensa gioia nelle loro vite. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, nonostante non sia sempre facile a causa della distanza. I due approfittano però di ogni momento libero per stare insieme.

La nota ed amatissima conduttrice di Dazn vive a Milano insieme alla figlia, il portiere tedesco invece continua a vivere in Inghilterra e, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di trasferirsi. Lui stesso in un’intervista concessa al Corriere ha fatto sapere che non verrà in Italia solo per la sua famiglia, queste le sue parole: “Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro“. Ci ha tenuto però a precisare che la piccola Aria per lui è stata un dono, con lei riesce a dare il giusto peso alle cose che prima gli sembravano importanti.

Con la sua famiglia non riesce ad essere sempre presente vivendo in Inghilterra. Ha fatto sapere che per la maggior parte del tempo sono distanti, ma parlano molto al telefono e fanno tante videochiamate. La compagna ogni volta che può lo raggiunge, ma non è semplice. Diletta Leotta è la donna della sua vita e su questo non ha dubbi, con lei infatti ha scelto di fare una famiglia e il loro piano è quello di stare insieme per sempre. Loris Karius ha poi concluso dicendo che con lei vorrebbe altri figli, gli piacerebbe averne ancora uno o due, ma in futuro.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta sulla scelta del nome della figlia: “Ho deciso di fare così”