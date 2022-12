Da qualche settimana Diletta Leotta è finita di nuovo al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. In passato le sue storie d’amore sono sempre state chiacchierate, i paparazzi sono sempre pronti a pizzicarla quando inizia una nuova frequentazione. Dopo la recente rottura con il modello Giacomo Cavalli ha già un nuovo amore, si tratta del portiere tedesco Loris Karius.

I due sono da poco usciti allo scoperto e sembrano essere molto complici e innamorati. A farli incontrare è stato un impegno di lavoro a Londra, tra loro è subito scattata la scintilla e hanno iniziato a frequentarsi diventando presto una coppia. In un’intervista rilasciata al settimanale F la conduttrice di Dazn ha fatto sapere che non trova giuste le critiche che riceve sugli uomini che sceglie di avere al suo fianco. Ha poi aggiunto: “Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nella relazione che desidero. Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza. Anche sbagliando.”

Riferendosi alle sue passate relazioni sentimentali ha detto che credeva che le cose sarebbero andate in una direzione ma poi ne hanno presa un’altra. Spesso la madre le dice di stare attenta e di andarci piano ma lei non ascolta nessuno. Diletta Leotta ha infatti concluso dicendo che prima di fermarsi deve sbattere la testa.

