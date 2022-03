GF Vip, sopra la casa un aereo contro Katia Ricciarelli e Signorini

La scorsa settimana Katia Ricciarelli è stata definitivamente eliminata dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il modo in cui l’ormai ex gieffina ha deciso di lasciare la casa ha fatto storcere il naso a molti, il motivo? La Soprano ha preferito non salutare alcuni concorrenti prima di lasciare la casa a causa di alcune polemiche scoppiate durante la diretta.

Il conduttore rivolgendosi ai concorrenti aveva chiesto di raggiungere la Ricciarelli per salutarla, le sorelle Selassié e Miriana Trevisan però sono rimaste sedute sul divano. Il loro comportamento è stato assai criticato da Alfonso Signorini in diretta, le ha accusate di essere delle maleducate. Tra le varie cose ha detto: “A casa mia mi hanno insegnato che al dil à di tutte le diatribe a una signora di 76 anni si porta rispetto, non è un bell’esempio.”

Durante la puntata Alfonso Signorini ha anche bacchettato Clarissa Selassié per essersi duramente scagliata contro Katia Ricchiarelli sui social, definendola tra le altre cose una brutta strega. L’ex gieffina nella serata di ieri ha però chiesto pubblicamente scusa per il suo comportamento. Intanto, nelle scorse ore un aereo è volato sopra la casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio di vicinanza e sostegno nei confronti di Miriana Trevisan, Jessica e Lulù Selassié. Nello striscione hanno scritto: “Miriana, Jessica, Lulù: il rispetto per chi rispetta. L’Italia è con voi”, un chiaro messaggio contro la Soprano e contro Alfonso Signorini che ha preso le sue difese.