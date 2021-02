Francesco Oppini contro Maria Teresa Ruta: “Mi sta deludendo più di tutti”

Ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Francesco Oppini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino è stato ospite di Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando, nella puntata andata in onda ieri 10 febbraio 2021. Senza troppi giri di parole il figlio di Alba Parietti ha fatto sapere che a deluderlo più di tutti nell’ultimo periodo è stata Maria Teresa Ruta.

L’ex gieffino ha rivelato che ha smesso di nominarla quando era ancora nella casa più spiata d’Italia perché aveva capito come era fatta. A detta sua sul suo modo di fare trovava delle incoerenze, pensa che siano sbalorditivi alcuni suoi comportamenti. Francesco Oppini parlando della Ruta ha detto poi che dice sempre che non ci rimane male se la nominano ma quando lo fanno si mette a piangere al Grande Fratello Vip. Ha fatto poi sapere che non gli sta piacendo l’attuale atteggiamento della gieffina, soprattutto nei confronti di Tommaso Zorzi. Tra le varie cose ha infatti detto: “E’ una grande giornalista e quelli che fanno questo mestiere da tanti anni sanno come comportarsi. Non mi piace come si sta comportando in questi giorni nei confronti di Tommaso Zorzi”.

Negli ultimi giorni Maria Teresa Ruta insieme a Dayane Mello e Giulia Salemi sta parlando spesso male di Tommaso Zorzi, cosa che non sta piacendo affatto a Francesco Oppini. Su Dayane ha detto che l’ha sempre ritenuta incoerente, dalla Ruta però non si aspettava tale atteggiamento dopo che per cinque mesi si è definita amica di Zorzi. A detta sua sta parlando male di Tommaso perché lui l’ha nominata dopo che la sua uscita con Baccini non è stata chiara. L’ex gieffino ha concluso dicendo che forse quella della Ruta è una strategia di gioco, lui però non la condivide.