Baccini furioso dopo l’incontro con la Ruta: “Sgarbato io? Roba inventata”

Si torna a parlare del confronto avvenuto durante la 38esima puntata del Grande Fratello Vip tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Più volte nella casa più spiata d’Italia la gieffina si è lasciata sfuggire qualche dettaglio sulla sua vita privata. Tra i vari flirt venuti a galla nella casa, la Ruta ha parlato anche del cantautore.

Il cantautore ha fatto chiarezza sul loro rapporto lunedì sera al Grande Fratello Vip. Durante il loro confronto ha fatto sapere di aver incontrato la gieffina due volte molti anni fa a cena a casa della Ruta, ha però precisato che non è successo nulla tra loro. Sono in molti a pensare che sia stato sgarbato con Maria Teresa, si è infatti ritrovato al centro di molte critiche negli ultimi giorni sui social. Francesco Baccini ci ha tenuto a replicare su Facebook dicendo che lui non c’entrava niente dal momento che è stato chiamato in causa per una questione inesistente. A detta sua poteva fare finta di nulla ma per anni gli avrebbero chiesto se era davvero stato con Maria Teresa Ruta. È stato questo che lo ha spinto ad avere un confronto con lei al Grande Fratello Vip, per fare chiarezza pubblicamente.

Francesco Baccini arrabbiato dopo l’incontro con Maria Teresa Ruta, replica sui social alle critiche

In merito agli insulti e alle critiche che gli hanno rivolto sui social Francesco Baccini arrabbiato ha detto: “Sgarbato io? Una persona mi tira dentro una roba inventata e lo sgarbato sarei io?” Il cantautore ha fatto sapere che negli ultimi giorni chiunque gli sta chiedendo di Maria Teresa Ruta, a detta sua è una ‘violenza‘, lui con nessuno ne aveva mai fatto cenno. Ci ha tenuto a precisare che in quel contenuto, dove la musica non esiste, lui non c’entrava nulla. Baccini ha così concluso: “Alla fine mi sarei dovuto incazzare come una iena e invece l’ho buttata sul ridere”.