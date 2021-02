Maria Teresa Ruta, la rivelazione di Baccini: “Interrotti da un uomo…”

Ad attirare non poco l’attenzione dei telespettatori e del gossip, nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Maria Teresa Ruta. Più volte nella casa più spiata d’Italia la gieffina si è lasciata sfuggire qualche dettaglio sulla sua vita privata. Tra i vari flirt venuti a galla nella casa, la Ruta ha parlato anche di Francesco Baccini.

Cosa c’è stato tra loro in passato? Il cantautore ha fatto chiarezza sul loro rapporto ieri sera al Grande Fratello Vip. Baccini ha infatti avuto un confronto con Maria Teresa Ruta durante la 38esima puntata della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. L’uomo ha fatto sapere di aver incontrato la gieffina due volte molti anni fa, la Ruta lo invitò a cena a casa sua. Durante il loro primo incontro ha raccontato che non è successo nulla tra loro, lui era convinto che la gieffina fosse sposata con Amedeo Goria. Insieme a loro durante la cena c’era anche i figli di lei, fu una serata molto tranquilla. Hanno parlato di musica e suonato il pianoforte.

Cosa è successo in passato tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini? La rivelazione del cantautore

Francesco Baccini ha poi rivelato ciò che è successo durante la loro seconda cena a casa di Maria Teresa Ruta. Lui era malinconico perché credeva molto in una sua canzone ma la rifiutarono a Sanremo. Quella sera andava in onda il Festival della canzona italiana e lui era depresso. Il cantautore ha raccontato che la gieffina provò a consolarlo, fu molto tenera. Si creò un bel momento tra loro ma furono interrotti da un uomo che trovandoli lì insieme si arrabbiò molto. Baccini ha poi aggiunto: “Discutevano animatamente lui e Maria Teresa Ruta, prendo il cappotto zitto zitto e me ne vado via, di filato. E non ci siamo mai più sentiti. E quella è stata l’ultima volta che ci siamo visti.” Cosa sarebbe successo tra loro se non fossero stati interrotti?!