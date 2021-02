Mario Ermito e Myriam Catania, flirt in corso? L’ex gieffino svela la verità

Sono settimane che si parla di un flirt nato tra due ex gieffini del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile liaison tra Guenda Goria e Filippo Nardi, poi tra Mario Ermito e Giacomo Urtis, tutte voci che però sono state subito smentite.

Nelle ultime ore il nome di Mario Ermito è finito di nuovo al centro del gossip, questa volta però è stato accostato ad un’ex gieffina. Si tratta di Myriam Catania, a lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Tra le varie cose il noto giornalista ha scritto: “Stiamo parlando di un qualcosa nato dietro le quinte del reality perché i due nella Casa non si sono mai incrociati.” I due infatti non hanno partecipato contemporaneamente alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, quando l’attore ha varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia l’attrice era stata già eliminata. La notizia sta creando non poco scalpore visto che l’ex gieffina ha un compagno, Quentin Kammermann.

Mario Ermito e Myriam Catania hanno un flirt? L’attore svela la verità sul loro rapporto

Dopo l’indiscrezione lanciata da Parpiglia, a fare chiarezza sulla vicenda è stato proprio Mario Ermito in un’intervista rilasciata al Fanpage.it. L’ex gieffino ci ha tenuto a smentire il pettegolezzo dicendo che è tutto finto. A detta sua gli stanno attribuendo molti flirt ma Myriam Catania ha un compagno ed è per questo che a parer suo dovrebbero valutare bene prima di diffondere certe voci perché queste affermazioni potrebbero metterla in difficoltà. L’attore ha fatto poi sapere di essersi messo a ridere quando ha letto lo scoop. Ha poi ribadito che con l’ex gieffina è nato solo un rapporto di amicizia come quello che si è creato con le altre ex concorrenti del Grande Fratello Vip.