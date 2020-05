Andrea Denver, flirt con Madonna? L’ex gieffino svela la verità

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Andrea Denver, ex gieffino del Grande Fratello Vip 4, edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Negli ultimi mesi si è spesso parlato di una presunta liason tra il giovane modello e Madonna. La star del pop in passato ha notato Denver in alcuni videoclip di Taylor Swift e Jennifer Lopez, sono entrati in contatto sui social ed è così che sono diventati amici.

Stando ai rumors Madonna e Andrea Denver si sarebbero spinti oltre l’amicizia, un pettegolezzo che però non è mai stato confermato negli ultimi mesi. A rompere il silenzio in merito al gossip ci ha pensato l’ex geffino intervistato dal settimanale Nuovo, nota rivista diretta da Riccardo Signoretti. Parlando del suo rapporto con la cantante, Denver ha detto: “Tra me e Madonna non c’è mai stata l’occasione di valutare se potessimo spingerci oltre la semplice amicizia. Lei mi ha fatto una serie di battute sull’argomento e ha mandato messaggi in cui si poteva leggere un interesse nei miei confronti ma non ho mai voluto approfondire.”

Andrea Denver ha spiegato che Madonna non è il suo tipo di donna, a causa della sua età. Tra i due c’è infatti un’importante differenza d’età, lui ha 29 anni mentre lei ne ha 63. L’ex gieffino pensa che in una coppia sia bello essere quasi coetanei per avere la possibilità di crescere insieme. Denver ci ha tenuto però a precisare che rispetta chi sostiene che in amore l’età non conta.