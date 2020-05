Ambra Lombardo e Kikò in crisi, parla lei: “Non credo agli amori platonici”

Si torna a parlare della storia d’amore nata tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli al Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Sembra che le cose tra loro non stiano andando benissimo nell’ultimo periodo. Ad aprile l’ex gieffina aveva annunciato la loro rottura, notizia che l’ex marito di Tina Cipollari aveva smentito sui social.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 7 maggio, la bellissima professoressa siciliana è tornata a parlare della sua relazione con Chicco Nalli. L’ex gieffina ha chiarito che i due stanno ancora insieme, ma a causa dell’emergenza Coronavirus il loro rapporto ne sta risentendo molto. I due al momento possono solo sentirsi al telefono e vedersi in videochiamata. Non possono però stare insieme davvero dal momento che lui è a Roma e lei a Milano. La cosa non sembra stare affatto bene ad Ambra Lombardo. Lei stessa ha detto: “Tra me e Kikò il contatto è telefonico, ma non credo che mi basti.” A detta sua stare in casa a causa della pandemia fa capire solo quello che è utile e giusto nella propria vita, per questo sta riconsiderando alcune scelte.

Ambra Lombardo e Chicco Nalli, storia d’amore a rischio?

Ambra Lombardo ha bisogno di vivere fino in fondo la sua storia d’amore con Chicco Nalli, senza che siano separati dalla distanza. Lei stessa ha dichiarato: “Sono una persona molto concreta e credo che tutte le storie vadano vissute con la presenza, perché quando viene meno manca tutto. Non credo agli amori platonici ma a quelli vissuti e consapevoli.” L’ex gieffina spera che la fine della quarantena illumini un po’ tutti e porti a scelte reali e concrete. Il rapporto tra lei e Nalli migliorerà dopo la quarantena? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.