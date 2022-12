Dopo la recente e romantica vacanza alle Maldive i fan di Wanda Nara e Mauro Icardi erano convinti che i due fossero tornati di nuovo insieme ma non è così. È stata proprio lei a fare chiarezza in merito al loro attuale rapporto tramite un’intervista rilasciata alla versione argentina di HOLA!.

La famosa conduttrice e showgirl argentina senza giri di parole ha fatto sapere che lei e il marito, ormai ex, non stanno più insieme. I due si sono concessi molte opportunità che però hanno fatto capire alla Nara che la loro storia d’amore non funziona più ed è per questo che dallo scorso ottobre ha deciso di allontanarsi dal noto calciatore. Lei stessa ha detto: “Mauro non vuole separarsi, le cose però non sono andate bene. Abbiamo litigato ma ci sono situazioni in cui è meglio separarsi per garantire una pace familiare.”

La crisi tra loro è iniziata circa un anno fa, quando Mauro Icardi l’ha tradita con l’attrice argentina China Suarez. Da quel momento lui ha fatto di tutto per riconquistarla e più volte hanno riprovato a far funzionare le cose tra loro, a quanto pare però non è servito. Parlando del loro matrimonio Wanda Nara ha ribadito che quando in una coppia le cose non funzionano e la pace finisce bisogna separarsi. Ha poi concluso dicendo che lei oggi desidera felicità e tranquillità. La loro chiacchierata storia d’amore quindi è davvero finita? Questo non possiamo saperlo con certezza, il tempo svelerà se procederanno davvero con la separazione o se proveranno per l’ennesima volta a riconciliarsi.

