Diletta Leotta e Scardina, ritorno di fiamma? Pizzicati insieme in Abruzzo

Ritorno di fiamma in corso tra Diletta Leotta e Daniele Scardina? I due stavano insieme da circa un anno quando hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Avevano vissuto il lockdown previsto per l’emergenza Coronavirus insieme a casa della conduttrice e sembravano essere più innamorati e felici che mai. Qualcosa è però cambiata tra loro nei mesi scorsi, la notizia della loro rottura è trapelata in estate. Dopo essersi detti addio sono partiti entrambi per le vacanze, scegliendo mete diverse.

Quali sono stati i motivi che hanno spinto Diletta Leotta e Daniele Scardina a mettere fine alla loro bellissima storia d’amore? Nei mesi scorsi si era parlato di un presunto tradimento del pugile, pettegolezzo presto smentito da Scardina che parlando di Diletta al settimanale Chi aveva detto: “Io la amo e non l’ho tradita”. Nessuno dei due ha mai rotto il silenzio per svelare ai fan perché si sono lasciati. King Toretto sta partecipando all’attuale edizione di Ballando con le stelle, nella puntata andata in onda sabato ha chiaramente lasciato intendere di essere ancora molto innamorato di Diletta.

Diletta Leotta e Scardina stanno provando a riconciliarsi? I due sono stati paparazzati insieme

Dopo le parole di Scardina lui e Diletta Leotta sono stati paparazzati insieme in Abruzzo domenica. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Very Inutil People. Stando al portale i due non erano in atteggiamenti intimi, non si scambiavano né baci né abbracci, ma sono in molti a pensare che si siano recati lì per trascorrere un po’ di tempo insieme nella natura di Sulmona per cercare di recuperare il loro rapporto in segreto. Moltissimi fan della coppia sperano di rivederli insieme come coppia, loro però al momento non hanno né confermato né smentito un loro possibile ritorno di fiamma. Non ci resta quindi che attendere per scoprire se annunceranno presto di essere tornati insieme oppure no.