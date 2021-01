Can Yaman ha trovato l’amore in Italia con Diletta Leotta? L’indiscrezione

Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? L’indiscrezione circola da qualche ora, a svelarla è stata è stata Anna Pettinelli a RDS. Il noto attore turco sta ottenendo sempre più successo in Italia grazie alle serie tv andate in onda su Canale 5 che lo vedono protagonista. Con la sua incredibile bellezza e il suo talento continua a conquistare l’attenzione di moltissimi fan.

Da qualche giorno Can Yaman si trova a Roma, in Italia oltre alla fama ha anche trovato l’amore? A RDS la nota speaker radiofonica all’inizio ha rivelato che il famoso e amato attore turco sta frequentando una donna italiana, poco dopo ha svelato anche il suo nome. A detta della Pettinelli si tratta della bellissima Diletta Leotta, a detta sua a rivelarle la novità è stata una fonte certa ma non ha fatto il suo nome. Anna ha fatto anche sapere che in molti hanno già pizzicato i due insieme in atteggiamenti intimi, mentre si scambiavano baci molto passionali.

Sta nascendo l’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman?

Sembra che Can Yaman e Diletta Leotta abbiano trascorso alcuni giorni nello stesso hotel a Roma. Questo dettaglio è una certezza dal momento che la bellissima conduttrice di DAZN nei giorni scorsi tramite le sue Instagram Stories aveva mostrato ai suoi tantissimi fan l’assembramento che si era creato sotto l’hotel a causa dei tantissimi fan che si erano precipitati per salutare l’attore. Al momento non sono state pubblicate foto che dimostrino il presunto flirt tra la Leotta e l’affascinante Can. I diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. I due si stanno davvero frequentando? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.