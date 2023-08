Diletta Leotta sulla scelta del nome della figlia: “Ho deciso di fare così”

Diletta Leotta a breve diventerà mamma per la prima volta, al nono mese di gravidanza si sta godendo le vacanze estive nella sua bellissima Sicilia in attesa di conoscere la sua bambina. Ad oggi lei e il compagno Loris Karius non hanno ancora rivelato il nome della figlia, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha spiegato il motivo.

La splendida conduttrice di Dazn non vuole tenere nascosto il nome scelto per la figlia, semplicemente non lo hanno ancora deciso. Ha infatti spiegato che ha deciso di seguire l’istinto, prima di decidere un nome vuole guardare la piccola negli occhi. Dopo il parto Diletta Leotta desidera tornare presto al lavoro, naturalmente però non subito. Le prime settimane di Serie A infatti dovrà godersele da casa, seduta sul divano. Pensa che la percezione dei tifosi sul suo conto cambierà ed è giusto che sia così. A detta sua nei vari momenti della vita tutti cambiamo, anche lei cambierà.

Diletta Leotta ci ha tenuto però a precisare che in questi mesi percepire l’affetto da parte del pubblico è stato davvero bello. Da quando ha rivelato di essere incinta infatti è stata sommersa dall’affetto e dalla vicinanza di moltissimi fan e questo l’ha resa davvero felice.

