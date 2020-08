Belen Rodriguez, nuovo flirt con Antonino: lo scoop di Chi

Da pochi mesi è di nuovo giunta al capolinea la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la bellissima showgirl argentina dopo la loro rottura si è presto consolata con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. I due poche settimane fa sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti intimi, la foto del loro bacio pubblicata dal settimanale Chi aveva infiammato il web.

La relazione tra Belen Rodriguez e l’imprenditore campano non è durata a lungo, nella vita della showgirl sembra esserci però già un nuovo flirt. A far trapelare il gossip è stato ancora il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 19 agosto 2020. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che l’amata conduttrice ha intrapreso una nuova frequentazione con uno dei più noti hairstylist di Milano, il suo nome è Antonino. Chi fa sapere che si sono conosciuti grazie ad amici comuni, tra loro è subito scoppiata la passione. La Rodriguez si sta godendo un po’ di relax a Ibiza, stando al settimanale l’hairstylist l’avrebbe raggiunta per trascorrere insieme le vacanze, a quanto pare sono già stati beccati più volte insieme.

Sul settimanale chi Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che tra Belen Rodriguez e Antonino non c’è solo una semplice amicizia, tra loro sarebbe infatti nato qualcosa di più. Stando a quanto detto dal noto giornalista, il loro flirt sarebbe stato anche confermato da alcuni amici comuni. Al momento non è trapelata nessuna foto della showgirl argentina insieme al suo nuovo flirt. Con Antonino la relazione continuerà o si tratta solo di un flirt estivo? In moltissimi continuano a sperare di rivedere Belen insieme a Stefano De Martino, lui stando ai rumors starebbe infatti provando in ogni modo a riconquistarla. Torneranno di nuovo insieme? Lo scopriremo.