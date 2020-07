È già finita tra Belen e Gianmaria: messaggi in codice con Michele Morrone

Torna ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Belen Rodriguez, la sua relazione appena nata con Gianmaria Antinolfi sembrava essere già una cosa seria, i due sono stati da poco avvistati insieme a Ibiza, lui teneva in braccio Santiago. Il fatto che la showgirl avesse fatto conoscere l’imprenditore al figlio aveva lasciato pensare che le cose tra loro stavano diventando serie. Eppure stando al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 29 luglio 2020, la relazione tra loro sarebbe giunta già al capolinea.

La nota rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto sapere che probabilmente Gianmaria Antinolfi non sia riuscito a rimanere al fianco della soubrette per via della sua popolarità, della presenza continua dei paparazzi eccetera. Le novità non sono però finite, tantissimi sono i corteggiatori che da tempo cercano di conquistare il cuore di Belen Rodriguez. Stando a Chi anche Michele Morrone vorrebbe iniziare a frequentarla. L’affascinante attore è diventato molto popolare e seguito dopo aver recitato nel film 365 giorni su Netflix, ha fan in tutto il mondo. Stando alla rivista ci sarebbe stato uno scambio di messaggi in codice tra loro su Instagram.

Michele Morrone per lavoro è sempre in giro per il mondo, lui e Belen Rodriguez troveranno il modo di vedersi per iniziare una frequentazione? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Intanto, la Rodriguez ai suoi più cari amici ha confidato che la sua priorità resterà sempre il figlio Santiago, lui è l’amore della sua vita e lo sarà sempre.