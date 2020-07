Belen Rodriguez e Gianmaria fanno sul serio? Beccati insieme a Ibiza

Si torna a parlare di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, poche settimane fa i due sono stati pizzicati mentre si scambiavano un romantico bacio, da quel momento però non si è più parlato di loro. In molti iniziavano a pensare ad un loro possibile allontanamento, il settimanale Chi li ha però beccati di nuovo insieme a Ibiza, dove la Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze.

È finita da poco la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma la bellissima modella argentina sembra aver voltato già pagina, il flirt con Gianmaria Antinolfi si fa infatti sempre più serio. Nel nuovo numero del settimane Chi, in edicola da oggi 22 luglio, si legge che l’imprenditore dopo essere arrivato sulla Isla Blanca si è recato in hotel dopodiché ha trascorso tutto il pomeriggio in spiaggia da solo. La Rodriguez era insieme ad alcuni suoi amici. I due si sono però visti di nascosto nella notte, Antinolfi ha infatti raggiunto Belen intorno alle due nella villa in cui alloggia. È rimasto lì fino alle sette del pomeriggio del giorno seguente. Domenica sera Gianmaria è stato poi avvistato a cena con la Rodriguez e i suoi amici. A fine serata sono stati paparazzati fuori dal locale, la nuova fiamma di Belen teneva in braccio suo figlio Santiago.

Belen Rodriguez e Gianmaria insieme a Ibizia: lui tiene in braccio Santiago

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi hanno provato a rimanere lontani dai riflettori, ma i fotografi sono riusciti a pizzicarli più volte insieme. Il fatto che lui tenesse Santiago in braccio lascia inoltre pensare che la confidenza tra loro sia tanta, segno che la relazione tra i due potrebbe essere già molto seria. I due usciranno presto allo scoperto per confermare che stanno insieme? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.