Lorella Cuccarini e il ‘no’ alla Rai: il motivo del rifiuto

Nei mesi scorsi Lorella Cuccarini ha svelato di aver ricevuto una proposta dalla Rai per la conduzione di un programma pomeridiano, lei però ha rifiutato. Il motivo? A distanza di tempo a fare chiarezza è stata lei stessa in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha preferito rimanere ad Amici, amatissimo talent show condotto su Canale 5 da Maria De Filippi.

In merito al motivo della sua scelta ha fatto sapere di essere ad un punto della sua vita in cui le piace fare le cose che la rendono felice. Ad Amici sta veramente bene, si sente come in famiglia ed è per questo che non è tornata in Rai. La nota conduttrice e ballerina ha svelato che adora il rapporto che ha con Maria De Filippi e stare con i ragazzi, a detta sua ha scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sente molto suo. Lorella Cuccarini ha continuano dicendo di aver fatto una bellissima carriera, tante sono le soddisfazioni che si è tolta e pensa che ce ne saranno ancora molte.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”. Nel 2025 festeggerà quarant’anni di carriera, a detta sua è stato l’amore per questo mestiere a farla andare sempre avanti. Lorella Cuccarini ha detto di essere appassionata, ama quello che fa ed è per questo che si sente fortunata. Quello ad Amici è per lei un ruolo bellissimo e le piace pensare che possa esserci sempre un nuovo inizio.

LEGGI ANCHE -> Lorella Cuccarini rifiuta la proposta Rai: il motivo della sua scelta