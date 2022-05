Matilde Brandi rifiuta l’Isola dei famosi: ecco perché non ha partecipato

Tra i concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi ci sarebbe dovuta essere anche Matilde Brandi, lei stessa ha svelato perché non fa parte del cast del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv ha fatto sapere di essere stata in contatto con la produzione.

La bellissima e nota showgirl ha detto che adora Ilary Blasi e il suo modo di condurre, lei è romana e la sente molto vicina. Ha poi aggiunto: “Mi è dispiaciuto quest’anno non averla potuta fare per miei problemi personali“. Non ha rivelato di cosa si tratta ma è a causa di alcuni problemi personali se non è potuta sbarcare in Honduras nei panni di concorrente.

Matilde Brandi nel corso dell’intervista ci ha tenuto a precisare che adorerebbe partecipare all’Isola dei famosi e il contatto con la natura. A detta sua non teme il fatto di non mangiare e non dormire, stare però lontana da casa in questo momento ha condizionato la sua scelta. Spera però di poter partecipare al reality in una delle edizioni future.

La showgirl ha poi fatto un appello a Maria De Filippi e non è la prima volta che si candida per il ruolo di giudice ad Amici. A parer suo le piacerebbe farlo perché ne ha le competenze. Tra le varie cose ha fatto sapere che segue il talent dalla prima edizione e lo apprezza tantissimo, ha anche rivelato che condivide sempre le scelte della De Filippi.

