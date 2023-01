Nadia Rinaldi ha rifiutato il GF Vip: perché ha detto no a Signorini

Nadia Rinaldi avrebbe potuto far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A rivelare l’indiscrezione è stata proprio lei in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, dove ha anche spiegato il motivo che l’ha spinta a rifiutare di partecipare al noto programma.

L’attrice ha ricordato di aver partecipato nel 2018 all’Isola dei famosi. È stata per lei una bella esperienza dove si è rimessa in gioco e si è divertita. A detta sua però gli artisti nei reality non vengono messi in risalto per le loro qualità professionali. Lì vogliono vedere la persona dal punto di vista personale e privato e questa è una cosa che l’ha lasciata perplessa.

Nadia Rinaldi ha confessato che le piacerebbe partecipare a Pechino Express, si chiede se accadrà in futuro. Ha poi rivelato di aver rischiato di partecipare al Grande Fratello Vip quest’anno ma ha rifiutato. Il motivo? Perché al momento ha in ballo un progetto più interessante per il suo lavoro ed è per questo che ha dovuto dire di no. Ha poi concluso dicendo: “Con Alfonso Signorini ho un bel rapporto. Il mio non è un no a priori.”

