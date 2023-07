Soleil Sorge condurrà un programma in Rai: “Sono felicissima”

Soleil Sorge si sta facendo sempre più spazio nel mondo della televisione, a renderla nota in passato è stata la sua partecipazione a Uomini e Donne. Da quel momento non si è più allontanata dai riflettori, sui social è diventata amatissima e molto seguita e ha partecipato a diversi reality come Pechino Express e il Grande Fratello Vip.

Nella casa più spiata d’Italia con il suo modo di fare non è certo passata inosservata, a catturare soprattutto l’attenzione dei telespettatori è stato il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Dopo il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha ricoperto i panni di opinionista a La Pupa e il Secchione Show, nei mesi scorsi invece ha condotto il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. Nel corso della settimana edizione ha anche vestito i panni di opinionista al posto di Sonia Bruganelli durante la sua assenza.

Ci sono altre novità in vista per Soleil Sorge dal punto di vista professionale, a breve infatti approderà in Rai. Lei stessa con immensa gioia ha rivelato ai suoi fan che farà parte del cast di Felicità 2023 in onda su Rai 2 dal 5 agosto al 16 settembre. Lei tratterà due strisce, una sul cinema con Enrico Vanzina e l’altra con il professor Lorenzetti sul benessere e la salute. Ha poi aggiunto: “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si trattano temi della nostra società molto interessanti, con dei personaggi davvero interessanti.”

