Barbara d’Urso svela: “Calma apparente, nuovo programma? Chissà”

Da qualche mese Barbara d’Urso è assente dalla televisione, dopo l’addio a Mediaset si sta dedicando ad altri progetti professionali, soprattutto il teatro. Da poco è ricominciato il suo spettacolo Taxi a Due Piazze, che la terrà impegnata in giro per l’Italia fino a dicembre. Il suo contratto con Mediaset scadrà a gennaio, dopo sarà libera di tornare sul piccolo schermo con altri programmi o come ospite in varie trasmissioni, molte conduttrici stanno manifestando il desiderio di ospitarla, tra queste Mara Venier e Francesca Fagnani.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera la nota conduttrice ci ha tenuto a ribadire che il teatro da sempre fa parte della sua vita. Ha fatto poi sapere che sente sempre il cuore del suo pubblico, quando la incontrato per strada le dicono che sentono la sua mancanza e che il pomeriggio senza di lei è triste. In moltissimi le scrivono anche sui social, per questo li ringrazia.

Barbara d’Urso ha continuato dicendo che questo per lei è un periodo bellissimo e sta molto bene. A detta sua è sempre una stacanovista che fa trecentomila cose. Ha poi concluso dicendo: “È una calma apparente. Se sto preparando un nuovo programma? Chissà”. In molti si chiedono se tornerà presto in televisione, al momento però non ha svelato altri dettagli.

