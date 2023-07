Barbara d’Urso svela: “Sono addolorata e delusa ma…”

Nelle ultime settimane si è parlato molto di lei a causa del suo addio a Mediaset, da settembre infatti Barbara d’Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5. In più occasioni ha ammesso di esserci rimasta male per come è stata messa da parte, soprattutto per il fatto che non le abbiano dato modo di salutare il pubblico.

In un’intervista concessa a TheHollywoodReporter.it la nota conduttrice tra le varie cose ha svelato: “Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena”. Ha poi continuato dicendo che spesso le è capitato di subire degli attacchi, però ha sempre avuto il coraggio di rialzarsi e andare avanti. Le è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle private, alle fine però è consapevole del fatto che nessuno merita la sua tristezza.

Barbara d’Urso è molto amata e seguita, non sono in televisione ma anche sui social, anche le critiche e gli insulti però non mancano mai. Lei stessa ha detto di essere molto amata, ma spesso qualcuno la massacra. Parlando dei suoi haters ha fatto sapere che preferisce non rispondere mai agli attacchi perché pensa alla qualità della sua vita e si sente fortunata. Lei cerca di coltivare la sua interiorità e serenità e pensa che coloro che sono ossessionati da lei sono piedi di rabbia e conducono una brutta vita.

