Barbara d’Urso svela: “Non è tempo per pensionarmi”, cosa ha detto sulla tv

Dopo l’improvviso e tanto chiacchierato addio a Mediaset Barbara d’Urso non è più tornata in televisione. In molti hanno manifestato il desiderio di averla come ospite nelle loro trasmissioni, tra questi Mara Venier e Francesca Fagnani, ma al momento lei si sta occupando di altro. La nota conduttrice è pronta a tornare in teatro, una delle sue più grandi passioni.

In un’intervista concessa a La Stampa ci ha tenuto a precisare che dedicava molto tempo al teatro anche prima, infatti la tournée era stata pensata per incastrarsi con i suoi impegni televisivi. Carmelita ha fatto sapere che ha moltissimo da fare, lei pensa che chi lavora nel mondo dello spettacolo debba sapere fare tutto, recitare, ballare e cantare. Ha poi svelato: “Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose.”

Oltre al teatro Barbara d’Urso si dedica al suo podcast, alla società che organizza eventi gestita insieme ad una sua amica e molto altro ancora. Per quanto riguarda invece il suo ritorno in televisione si è soltanto limitata a dire ‘probabile’. I suoi tantissimi fan sentono molto la sua mancanza e vorrebbero rivederla presto sul piccolo schermo, condurrà un nuovo programma dopo Pomeriggio 5? Questo non possiamo ancora saperlo, si attendono nuove indiscrezioni per saperne di più.

