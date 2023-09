Barbara d’Urso, sfogo contro Mediaset: le parole su Pomeriggio 5

Barbara d’Urso non condurrà la nuova edizione di Pomeriggio 5, è stata infatti sostituita da Myrta Merlino, in più occasioni ha chiaramente detto di non aver gradito il comportamento di Mediaset nei suoi confronti. Oggi sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono nello studio del programma ribadendo che è stata per lei un’avventura straordinaria.

Per 15 lunghi anni è stata al servizio dell’azienda con immensa dedizione, seguendo fino alla fine le loro indicazioni, senza mai saltare un appuntamento. A detta sua era sempre lì, ligia all’impegno assunto, qualunque cosa accadeva nella sua vita. La conduttrice ha continuato dicendo che con il suo lavoro ha sempre garantito un ascolto medio-alto ma nonostante ciò le ultime due stagioni hanno subito una limatura nella durata. Le avevano anche dato uno studio più piccolo che doveva condividere con i telegiornali.

Dopo il forzato addio a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso continua ad avere l’amaro in bocca ma ha fatto un grande in bocca al lupo a Myrta Merlino. Pensa che lo studio più grande e la durata maggiore del programma garantirà una più favorevole collocazione in palinsesto. Ha poi ribadito che la trasmissione è una delle creature televisive di cui va maggiormente orgogliosa.

LEGGI ANCHE -> Barbara d’Urso svela: “Sono addolorata e delusa ma…”