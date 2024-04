Giorgio Panariello fuori dalla Rai per una battuta: “Non potevi dire certe cose”

In una recente intervista Giorgio Panariello ha ricordato la sua conduzione al Festival di Sanremo del 2006 e ha chiaramente detto che non ricoprirebbe più quel ruolo. Pensa infatti che quello non sia il suo posto, non riusciva a dormire la notte a causa dell’ansia e lo massacrarono. Di recente ha partecipato alla quarta edizione di LoL-Chi ride è fuori, dove ha riscosso un incredibile successo, ha infatti vinto lui il programma.

Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast ‘Passa Dal BSMT’ ha messo a confronto la comicità di oggi con quella di ieri, ha poi rivelato perché in passato restò per anni fuori dalla Rai. Senza giri di parole il noto comico e conduttore ha fatto sapere che lo fecero fuori per una battuta, queste le sue parole: “Sono stato fermo anni dalla televisione per aver detto una parola di troppo.” Negli anni Ottanta stava facendo un’imitazione di Roberto Benigni su Rai Uno quando gli scappò ‘Madonna Pomodoro’, riferito ad un telefono a forma di pomodoro che non smetteva di squillare e gli impediva di finire la sua gag.

Giorgio Panariello ha spiegato che in Toscana si usa accostare qualsiasi termine alla parola ‘Madonna’, certe cose però su Rai Uno non si potevano dire. Ha poi concluso dicendo: “Quel mio “Madonna Pomodoro” mi ha fermato due, tre anni.”

