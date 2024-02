Lorella Cuccarini dopo Sanremo torna in Rai? Parla lei: “Dipenderà da…”

Lorella Cuccarini tra pochi giorni approderà sul noto palco dell’Ariston per affiancare Amadeus durante una delle serate della nuova edizione del Festival di Sanremo. In molti si stanno chiedendo se dopo la kermesse musicale tornerà in Rai, lei ha detto che almeno per il momento non succederà, in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha però detto che per la Rai ha un grande amore e un ottimo rapporto con la dirigenza. Ci ha tenuto a precisare che loro sono fantastici e non ci sono problemi non risolti, ma al momento si trova bene ad Amici.

La nota conduttrice ha poi aggiunto: “Quello che sarà il futuro non lo so, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno“. Ha poi rivelato cosa pensa della nuova edizione del Festival di Sanremo, a parer suo è un’annata bomba con un cast pazzesco. Lei e Amadeus come si sono conosciuti? A questa domanda ha risposto dicendo che ha voluto l’amatissimo conduttore con lei a Buona Domenica nel 1995, sia lui che Claudio Lippi erano esilaranti. Lorella Cuccarini ha poi concluso dicendo che quelli sono programmi lunghi e complessi con 5-6 ore di diretta e si ha l’occasione di legare con le persone.

Sembra quindi almeno per il momento la conduttrice resterà a Mediaset, non esclude però che in futuro possa tornare in Rai se le faranno una proposta alla quale non potrà dire di no.

