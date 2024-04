Giorgio Panariello su Sanremo: “Non è il mio posto, non dormivo”

Nel 2006 Giorgio Panariello ha condotto il Festival di Sanremo e in un periodo in cui si sta parlando molto di chi potrebbe prendere il posto di Amadeus nella prossima edizione lui ha ricordato la sua esperienza. I papabili nomi per la conduzione dell’amatissima kermesse musicale al momento sono tanti, tra questi però non c’è quello del noto comico e attore.

Lui stesso ha chiaramente detto che non ricoprirebbe più quel ruolo perché non pensa che sia adatto a lui. In un’intervista rilasciata a Repubblica ha fatto sapere che Sanremo non è il suo posto, a detta sua ci vuole sangue freddo e pelo sullo stomaco. Ci ha tenuto a ricordare che Amadeus oltre a condurre Affari tuoi in passato è stato al timone del Festivalbar e ha fatto anni di dirette e radio. Anche Carlo Conti a parer suo ha sempre la situazione sotto controllo.

Giorgio Panariello ha continuato dicendo che tutti i bravi conduttori hanno il controllo di loro stessi, lui invece non riusciva a dormire la notte. La mattina dopo andava in conferenza stampa e sentiva le peggiori cose. Ha poi concluso dicendo: “Non vedevo l’ora che arrivasse domenica. Mi hanno massacrato ma ci sono stati Festival peggiori”.

