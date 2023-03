Gigi D’Alessio si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni in merito alla sua vita sentimentale in un’intervista concessa a Il Messaggero. Il famoso cantante napoletano ha avuto in passato delle storie d’amore molto importanti, dalle quali sono nati anche dei figli, ad oggi ne ha 5 con tre diverse donne. Il più piccolo ha poco più di un anno ed è nato dalla sua relazione con Denise Esposito, la sua attuale compagna.

L’amatissimo cantante ha parlato del film che uscirà sulla sua vita, a detta sua è la sua storia, vera e pulita. In merito alla sua vita sentimentale gli è stato chiesto come mai sono giunte al capolinea le storie d’amore più importanti della sua vita. Lui ci ha tenuto a precisare che ha sempre pensato a costruire una famiglia e a fare di tutto per farla andare avanti. Ha poi aggiunto: “Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato.” Sente di aver fallito se pensa ai valori che i suoi genitori gli hanno insegnato. A detta sua non è riuscito a trasmetterli ai figli perché li hanno troppo viziati.

Riferendosi alle sue ex ha poi rivelato che non deve chiedere scusa a nessuno perché le storie d’amore iniziano e possono finire. A parer suo però quando ci sono i figli bisogna stare sereni e tranquilli, senza mai agitarsi.

