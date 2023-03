Paola Caruso soffre per il figlio: “Il danno è permanente”

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 12 marzo 2023, è tornata in studio Paola Caruso. Da mesi l’ex Bonas diA Avanti un altro sta vivendo una situazione davvero delicata e difficile a causa di ciò che è successo al figlio Michele. Un caso di malasanità che ha sconvolto lei e la sua famiglia, per via di un tossico medicinale il bimbo di soli 4 anni è costretto ad utilizzare un tutore per camminare.

Tutto è successo lo scorso novembre in Egitto, quella che doveva essere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento si è trasformata in un dramma. La showgirl ha spiegato che grazie alla terapia e ai sacrifici fatti in questi mesi Michelino ha ripreso l’uso della gamba interna, manca però la sensibilità alla gamba sul lato esterno e al piede. Paola Caruso fin ad ora ha sperato in una completa guarigione ma i medici le hanno detto di smettere di pensare che la situazione si risolverà perché non sarà così. Ha poi spiegato: “Non essendo migliorato significa che è un danno permanente.“

Il figlio di Paola Caruso dovrà portare il tutore a vita, lei in lacrime ha fatto sapere che l’unica cosa che possono fare adesso è un intervento. Questo però può avere al massimo una riuscita al 60%, a Silvia Toffanin ha detto che non sa cosa fare, a causa di ciò che è successo al figlio è disperata.

