Belen a Verissimo svela: “Io e Stefano siamo sposati da sempre”

Belen Rodriguez ieri è tornata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, dove tra le varie cose ha parlato della sua storia d’amore con Stefano De Martino. Da qualche mese i due hanno deciso di concedere un’altra possibilità al loro amore e sono oggi più felici e innamorati che mai. Con ironia la nota conduttrice argentina ha detto che tra lei e il marito è successo un patatrac.

Alla conduttrice ha svelato di aver scoperto solo qualche settimana fa che lei e De Martino sono ancora sposati. Ha spiegato che dopo essersi più volte lasciati avevano presentato richiesta di divorzio, erano poi tornati insieme, il giudice gli aveva chiesto di aspettare e le richieste sono scadute. Ad oggi, quindi sono ancora marito e moglie, lei stessa ha detto: “Siamo ufficialmente sposati da sempre.”

In merito al loro rapporto e alle volte che si sono detti addio Belen Rodriguez ha fatto sapere che la prima volta tra loro non è andata. Dopo la seconda rottura per Stefano De Martino non è stato facile perché lei oltre ad avere una nuova relazione ha avuto anche una figlia con un’altra persona. In merito a ciò ha raccontato: “Lui però ha accettato il tutto. E solo per aver accettato ciò, per me lui ha vinto. Lo stimo molto.” I due mesi fa hanno ripreso a frequentarsi con cautela e di nascosto. Quando però sono stati scoperti hanno spiegato tutto al figlio Santiago che è stato felicissimo di rivederli insieme.

Belen Rodriguez ha continuato dicendo che alla fine sono riusciti a stare separati per poco. Oggi hanno più consapevolezza e vivono il loro amore con più maturità e riservatezza. Alla Toffanin ha fatto sapere di avere ora un’ulteriore conferma di amarlo davvero tanto, perché se continuano a scegliersi vuol dire che c’è tanta sostanza.

