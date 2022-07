Belen, nessuna crisi con De Martino: “Ecco perché sono sparita dai social”

Belen Rodriguez per giorni è stata assente sui social e in molti avevano dato la colpa ad una presunta crisi con Stefano De Martino. I due da pochi mesi sono tornati insieme, stanno già affrontando dei problemi di coppia? Niente di tutto ciò è vero, proprio il conduttore qualche giorni fa per smentire i rumors ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto della moglie con un bellissimo e romantico tramonto alle sue spalle.

Poco fa la meravigliosa conduttrice e showgirl argentina si è mostrata nelle sue Instagram Stories mentre si preparava per le riprese della nuova edizione di Tu Si Que Vales. Ne ha approfittano per raccontare ai suoi tantissimi follower perché non si è mostrata per giorni sui social. Nessuna crisi con Stefano De Martino, c’entra infatti il Covid. Questo è ciò che ha detto: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”.

Belen Rodriguez ha quindi precisato di essere sparita dai social perché stava male dopo aver contratto in maniera pesante il virus. Riferendosi poi alle voci sulla sua crisi con De Martino ha concluso dicendo che niente di tutte le cavolate che come al solito hanno scritto c’entrano con la sua assenza sui social.

