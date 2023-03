Paolo Bonolis parla della prima moglie: “Se ne è andata perché…”

Sonia Bruganelli non è la prima moglie di Paolo Bonolis, in passato è stato infatti sposato con psicologa americana Diane Zoeller. Il loro matrimonio non durò a lungo, convolarono a nozze nel 1983, l’addio arrivò invece nel 1988. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Stefano e Martina. In un’intervista concessa al sito La 27esima Ora si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni che riguardano la sua vita personale.

Il noto conduttore ha fatto sapere che lui e la sua ex moglie erano molto giovani, quando tra loro è finita lei è tornata negli Stati Uniti. Senza giri di parole ha poi svelato: “Ve la devo dire tutta? Se ne è andata perché l’avevo tradita. Ero un ragazzo e lei aveva bisogno di tornare dalla sua famiglia.” Paolo Bonolis ha continuato dicendo che per tutelare i suoi figli che erano piccoli, Martina non era ancora nata, ha imparato a rinunciare. A detta sua i sentimenti sono più importanti delle parole e se vuoi bene devi essere in grado di fare un passo indietro.

Paolo Bonolis ci ha tenuto a precisare che attraverso i piccoli non si fanno vendette perché si rischia l’infanticidio sentimentale. Lui e la sua ex moglie Diane Zoeller condividono alcuni valori ed è questo che li ha aiutati a non farsi la guerra dopo la fine del loro matrimonio.

