Miriana Trevisan parla di alcuni gieffini e svela: “Loro non li vedrò più”

Durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan ha legato moltissimi con alcuni concorrenti. Con altri sono invece nati vari battibecchi e scontri. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 13 aprile, l’ex gieffina ha rivelato quali ex gieffini non vuole più vedere.

Miriana Trevisan ha fatto sapere che porterà sempre nel cuore Manila Nazzaro, Sophie Codegoni, le sorelle Selassié e Gianmaria Antinolfi. Invece non rivedrà più né Soleil Sorge né Katia Ricciarelli perché l’hanno molto delusa. Parlando di loro ha detto: “Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi manipolava erano proprio loro due. Io in quella casa volevo portare la gentilezza e la sincerità in un luogo dove c’erano trame e bugie.” Ha poi continuato dicendo di essere stata ingenua nella casa più spiata d’Italia, prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli. A detta sua di quest’ultimo non è stata capace di cogliere la sua anima non pulita.

L’ex gieffina è tornata a parlare anche delle rivelazioni che Giacomo Urtis ha fatto al Grande Fratello Vip a Katia e Soleil sul suo conto. Ha rivelato di averli diffidati perché con le loro parole le hanno chiaramente dato della pros****ta e non lo accetta proprio da loro che hanno avuto relazioni con uomini sposati. Il noto chirurgo dei Vip nella casa sorridendo ha anche rivelato di avere ogni sera una storia diversa con uomini ricchi.