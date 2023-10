Federico Fashion Style a Belve: “Mia moglie l’ha sempre saputo”

Federico Fashion Style sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, nella terza puntata che andrà in onda su Rai Due stasera, martedì 10 ottobre 2023. Negli ultimi mesi è stato spesso al centro del gossip per via della sua sfera personale, specie da quando ha fatto coming out. I rapporti con l’ex moglie ad oggi non sono affatto sereni, sui social non mancano mai frecciatine e attacchi.

La loro separazione è stata alquanto turbolenta e spesso lui non ha potuto vedere la figlia a causa sua. Parlando della sua omosessualità ha detto: “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato.” A parer suo se una donna vede tornare a casa il marito vestito di paillettes una domanda se la fa, pensa che probabilmente stava bene anche a lei. Federico Lauri, vero nome del noto hair stylist ha ammesso che forse ha sempre saputo di essere gay. A detta sua ci si nasce, fin da quando era un bambino si sentiva diverso dagli altri, mentre gli altri facevano giochi da maschi lui preferiva fare i capelli alle bambine.

In merito al rapporto con la figlia ha detto che la vede troppo poco, la piccola Sophie è per lui la sua ragione di vita. Federico Fashion Style ha continuato dicendo che è un padre particolare, per lei può essere tutto, non solo un padre ma anche una madre e il suo migliore amico e ha ribadito che vive per lei.

