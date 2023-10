Simone Nolasco assente ad Amici: lui svela il motivo

Simone Nolasco non farà parte del cast della nuova edizione di Amici, amatissimo talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I telespettatori hanno subito notato la sua assenza dal momento che fa parte del corpo di ballo da molti anni, hanno quindi iniziato a chiedersi cosa sia successo.

È stato lui stesso a fare chiarezza in merito alla sua assenza dal talent show sul suo profilo Instagram. Rispondendo alle domande dei suoi tantissimi fan ha svelato il motivo della sua uscita di scena, queste le sue parole: “Semplicemente per la voglia di fare nuove esperienze.” Lui crede che lavorare dell’arte sia una continua ricerca di se stessi ed è quello che sta provando a fare. Ci ha tenuto però a precisare che Amici sarà sempre la sua casa e che questo non è assolutamente un addio.

Il noto ballerino ha continuato dicendo che per lui questo è un periodo sereno e stimolante, ha delle cose in ballo e sta studiando molto. Simone Nolasco ha fatto poi sapere che sta lavorando ad alcuni progetti e quando potrà ne parlerà con tutti coloro che lo seguono e lo sostengono.

