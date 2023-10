Annalisa e la ‘svolta sexy’: cosa pensa Maria De Filippi

Dai tempi di Amici di Maria De Filippi, programma che l’ha resa famosa, Annalisa è molto cambiata. Oggi appare molto sensuale e meravigliosa e incanta praticamente tutti con la sua straordinaria bellezza e la sua voce pazzesca. Sono passati molti anni dalla sua partecipazione al noto talent show, il rapporto con Maria De Filippi però continua ad essere molto forte.

Durante la sua ospitata a Radio Deejay a Nicola Savino, riferendosi alla conduttrice, ha detto che la sente sempre vicina e non è mai mai mancata nei momenti più importanti. La cantante ha fatto sapere che Maria De Filippi è sempre stata una consigliera, a detta sua è molto sintetica ma riesce a farti sentire meglio anche con poche parole.

Evidente è stata negli anni la sua ‘svolta sexy‘, di ciò cosa ne pensa la conduttrice? In merito a ciò Annalisa ha rivelato: “Non lo so. Di questo non abbiamo parlato in maniera dettagliata. Però io ho percepito un grande sostegno da parte sua.” Da parte sua ha sempre percepito anche apprezzamento e appoggio, il loro legame è davvero molto forte. La cantante tornerà ad Amici durante la prossima puntata, dove promuoverà il suo nuovo album ‘E poi siamo finiti nel vortice’.

