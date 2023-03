Luca Salatino sogna di lavorare con Maria De Filippi: l’unico ‘no’ che direbbe

Luca Salatino si è fatto conoscere dal pubblico con le sue partecipazioni a Uomini e Donne, prima come corteggiatore poi come tronista, dove ha trovato l’amore con l’attuale fidanzata Soraia. Nei mesi scorsi ha partecipato anche alla settima edizione del Grande Fratello Vip, il suo percorso è stato molto apprezzato ma ha deciso di abbandonare la casa lo scorso dicembre perché sentiva troppo la mancanza della fidanzata.

L’ex gieffino in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ha fatto sapere che gli piacerebbe tornare sul piccolo schermo, il suo sogno è quello di lavorare con Maria De Filippi. Lui stesso ha detto: “Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo.”

Luca Salatino ha rivelato di essere in ottimi rapporti con Maria De Filippi, l’ha definita una donna spettacolare alla quale deve molto. Grazie a lei infatti ha avuto la possibilità di vivere due esperienze uniche a Uomini e Donne e di incontrare Soraia, la donna della sua vita. A detta sua le sarà sempre grato, per lei farebbe di tutto, anche lavorare nella sua cucina. L’ex tronista ha poi fatto sapere che l’unico ‘no’ che direbbe sarebbe ad un’eventuale proposta di partecipazione a Temptation Island. Il motivo? Perché anche se si sono conosciuti in televisione oggi preferiscono vivere il loro rapporto a telecamere spente.

