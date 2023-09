Annalisa parla del marito: “Prima non sognavo le nozze…”

Dal punto di vista professionale Annalisa Scarrone continua a conquistare un successo dietro l’altro, i suoi brani infatti sono amatissimi. La splendida cantante è molto felice anche nella sfera privata, da pochi mesi è convolata a nozze con Francesco Muglia e sono più innamorati e complici che mai. La coppia vive la relazione in modo decisamente riservato, fino a qualche mese fa in pochi sapevano che la cantante aveva un fidanzato.

Intervistata da Grazia parlando della sua vita di coppia ha detto che sposarsi significa trovare un equilibrio senza rinunciare a niente di sé stessi. Lei per lavoro deve spostarsi molto ma il marito per fortuna la capisce perché anche lui lavora moltissimo. Proprio a causa degli impegni non hanno una ‘fissa dimora’, vivono infatti tra Savona, Genova e Milano. Per quanto riguarda il matrimonio Annalisa ha svelato che non lo sognava prima di conoscere il suo attuale marito, da qualche anno però alle feste di nozze ha iniziato ad immaginare la sua.

La cantante considera il matrimonio una giornata in cui condividere con le persone care la propria felicità. Ha poi aggiunto: “Non ho mai coltivato il significato religioso del matrimonio, quanto il suo potere di comunicare la gioia di quelli che si amano a chi sta loro vicino“.

