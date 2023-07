Virginia Mihajlovic sulle nozze svela: “Persone non hanno fatto il regalo”

Virginia Mihajlovic è convolata a nozze lo scorso 17 giugno 2023 con il calciatore Alessandro Vogliacco in Puglia, nella cattedrale di Monopoli. La loro bellissima storia d’amore procede a gonfie vele da anni, lui le aveva fatto la romantica proposta di nozze nel 2021. Il matrimonio inizialmente era previsto per giugno 2022 ma hanno deciso di rimandarlo quando la malattia del padre di lei, Sinisa Mihajlovic, è peggiorata.

Dal loro amore ad ottobre del 2021 è nata la figlia, è stata lei a consegnare le fedi all’altare ai genitori. A distanza di un mese dal fatidico ‘si’ la nota influencer si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che riguardano il matrimonio. Un utente le ha chiesto se fossero successe cose strane nel giorno delle sue nozze, lei ha così risposto: “Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?” Ci ha tenuto a precisare che la questione non riguarda il regalo in sé, ma la mancanza di rispetto ed educazione. Ha poi aggiunto che lei nemmeno ad una cena di compleanno si presenterebbe mai senza un regalo, figuriamoci ad un matrimonio.

Virginia Mihajlovic ha rivelato che sono stati molti gli invitati che hanno partecipato al suo matrimonio senza farle un regalo facendo inevitabilmente una figuraccia. Subito dopo ha ribadito di non essersi sposata per i regali, ma si parla di educazioni e molti non sanno proprio cos’è.

