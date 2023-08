Federica Panicucci “nozze sparite dal calendario”: l’indiscrezione

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini, i due stanno insieme da circa sette anni e si mostrano sempre più complici e innamorati. Da tempo non si fa che parlare delle loro nozze. Si sarebbero dovuti sposare nel 2020 ma avevano rimandato a causa dell’emergenza Covid, una nuova data però non è stata mai annunciata.

In più occasioni la nota ed amata conduttrice ha fatto sapere che prima o poi lei e il compagno convoleranno a nozze. Sono felici di condividere il loro amore con amici e familiari ma non è ancora noto quando diventeranno marito e moglie. In una passata ospitata a Verissimo che risale al 2021 Federica Panicucci aveva fatto sapere che il matrimonio era previsto per il 2022, ma non è stato così.

Stando al settimanale NuovoTv i due al momento non hanno in programma di sposarsi, tra le varie cose sulla nota rivista si legge: “Oggi le nozze sembrano sparire dal calendario. Per adesso la Panicucci si accontenta di fare la fidanzatina.” Secondo la rivista forse Federica Panicucci tra il lavoro e i figli avuti da Fargetta non ha al momento il tempo per organizzare il matrimonio.

