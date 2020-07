Riccardo Scamarcio diventa padre: l’attore ha sposato Angharad in segreto

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Riccardo Scamarcio, il noto ed amato attore a breve diventerà padre per la prima volta, la compagna è la manager londinese Angharad Wood. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, dalle foto pubblicate sulla rivista si vede chiaramente che le forme della Wood sono arrotondate, il parto sembra essere previsto per il mese di agosto, la manager sarebbe quindi all’ottavo mese di gravidanza.

Angharad Wood ha già una figlia nata da una precedente relazione, per Riccardo Scamarcio si tratta invece del suo primo figlio. La gravidanza non è l’unica novità che riguarda la coppia, sembra infatti che i due siano convolati a nozze in gran segreto. Nelle foto pubblicate dalla nota rivista al dito della Wood si vede infatti la fede nuziale. I due sono davvero diventati marito e moglie senza far trapelare la novità? Nessuno dei due al momento ha rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Nessuna conferma è arrivata da parte della coppia nemmeno sulla gravidanza.

Intanto, Diva e Donna fa sapere che l’attore ha comprato una casa nuova a Roma dove andrà a vivere insieme alla sua famiglia. Scamarcio confermerà presto che sta per diventare padre per la prima volta? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.