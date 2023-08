Stefania Pezzopane è finita spesso nel mirino degli haters, soprattutto quando era ancora legata sentimentalmente a Simone Coccia Colaiuta. La loro storia d’amore è durata qualche anno ma hanno dovuto fare i conti con moltissime critiche e polemiche per via della loro differenza d’età e non solo. I due da qualche mese hanno messo fine alla loro relazione, ma continuano ad essere in ottimi rapporti.

L’amore è finito ma si vogliono molto bene, sui social si sono mostrati insieme dimostrando ai loro tantissimi fan di avere un rapporto sereno. In molti però si sono scagliati come al solito contro Stefania Pezzopane, l’hanno riempita di insulti. Questa volta però l’ex onorevole non è rimasta in silenzio, si è infatti lasciata andare ad uno sfogo social. Innanzitutto ci ha tenuto a precisare che lei si piace così com’è, ha il diritto di non essere bella.

Rivolgendosi agli haters ha poi chiesto se non sono stanchi e se non si vergognano. A detta sua la loro bruttezza d’animo e la lor meschinità li rende degli esseri vomitevoli. Ha poi aggiunto che si nascondono dietro lo schermo di un cellulare “per scrivermi che sono brutta, nana, vecchia, racchia, ce**a, che faccio schifo”. Tra le altre cose ha detto che non saranno loro a decidere della sua vita e della sua bellezza. Stefania Pezzopane ha poi concluso dicendo che i suoi successi e le sue mentali facoltà non dipendono da quanto lei piaccia agli estetisti del web.

