Valentina Ferragni, tumore alla pelle: la replica agli hater

Valentina Ferragni si è da poco sottoposta ad un’operazione, ai suoi tantissimi follower su Instagram ha spiegato di aver scoperto che quello che aveva sulla fronte non era né una cisti né un brufolo ma un tumore maligno alla pelle. Lo aveva sulla fronte da circa un anno, dopo aver fatto alcune analisi i medici le hanno detto che si trattava di un carcinoma.

Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, tra le varie cose, nella didascalia ha scritto: “Sfortunatamente non era una cisti, ma un carcinoma basocellulare, un tumore maligno localizzato in una specifica area, non dei più pericolosi per la salute, ma per la pelle“. La diagnosi non è stata semplice perché è raro che un tumore del genere colpisca persone così giovani. Lei ha 28 anni, solitamente si manifesta su persone di 50/60 anni. La sorella di Chiara Ferragni ha poi spiegato che nel giro di un anno il carcinoma ha cambiato aspetto molte volte, in alcuni periodo sembrava essere sparito ma poi tornava.

Lo scorso settembre il carcinoma ha iniziato a sanguinare poi sembrava essere guarito ad ottobre ma non era cosi. Ha poi aggiunto che questo tumore rimane silente per mesi, poi sanguina per qualche giorno prima di tornare ‘normale’, continua però a crescere ogni giorno sotto pelle.

Valentina Ferragni replica alle critiche degli hater, ecco cosa ha detto su Instagram

Dopo il racconto di Valentina Ferragni alcuni hater l’hanno attaccata e criticata, c’è chi l’ha accusata di volersi fare pubblicità. Lei tramite alcune Instagram Stories ha replicato dicendo che essendo così attiva sui social non avrebbe potuto nascondere né il cerotto né la cicatrice di 5 cm. Ha poi concluso dicendo: “Come prima cosa non mi sono mica fatta volontariamente un carcinoma maligno, soprattutto in faccia, con una bella cicatrice per tutta la vita sol per i follower”.

