Laura Pausini trionfa ai Golden Globe 2021: “Mai avrei pensato di vincere”

Grandissima vittoria quella di Laura Pausini ai Golden Globe 2021, la nota ed amatissima cantante ha vinto con il brano ‘Io Sì’ del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti a Sè con Sophia Loren. Si è aggiudicata la vittoria per la migliore canzone originale del 2020. L’annuncio è stato reso noto alla Hollywood Foreign Press, alla realizzazione della canzone oltre che Laura Pausini hanno collaborato anche Niccolò Agliardi e Diane Warren.

Una vittoria che Laura Pausini non credeva di ottenere, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha detto: “Non posso crederci. Grazie mille alla Hollywood Foreign Press Association”. L’amata cantante ha ringraziato la Warren e tutto il suo team e ha ribadito che per lei ricevere un tale riconoscimento è stato un onore e un privilegio. La Pausini ci ha tenuto poi a fare sapere che per trasmettere un così importante messaggio di accettazione e unità è stato per lei un onore dar voce al personaggio di Sofia Loren. Nei suoi confronti prova molta gratitudine e rispetto.

Laura Pausini è davvero al settimo cielo per aver vinto ai Golden Globe. Dopo i vari ringraziamenti ha fatto un tuffo nel passato e ha ricordato la sua partecipazione al Festival di Sanremo di 28 anni fa, quando si aggiudicò la vittoria. La cantante ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere di aver dedicato la sua vittoria anche “A quella ragazzina che 28 anni fa ha vinto Sanremo e mai si sarebbe aspettata di arrivare così lontano”.