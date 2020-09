Nina Moric, Carlos va a vivere con Corona: la reazione della modella

Carlos Corona, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ha da poco compiuto 18 anni. Dopo aver raggiunto la maggiore età ha preso un’importante decisione, non vivrà più con la madre, si è trasferito a casa del padre. A svelare la novità è stata proprio la modella croata tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove è sembrata alquanto giù di morale.

Nina Moric ha fatto sapere che sente moltissimo la mancanza del figlio, vederlo però felice e spensierato la fa stare meglio. Al figlio ha consigliato di essere sempre felice e sereno anche quando proveranno a farlo sentire debole, gli ha detto di ricordare quanto vale, lei crede molto in lui. La modella croata ha poi lanciato una frecciatina a Fabrizio Corona, nel suo post al figlio ha infatti detto: “Cerca di far capire che non sei tu che devi essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso.” Di recente la Moric aveva accusato l’ex marito di usare il figlio per fare soldi.

Carlos Corona ha scelto di vivere con Fabrizio Corona, ecco come ha reagito Nina Moric

Carlos ha quindi scelto di vivere con Fabrizio Corona, Nina Moric vuole vederlo felice ma non ha potuto fare a meno di dirgli quanto sente la sua mancanza. Prima di pubblicare il post dedicato al figlio, la modella croata aveva comunicato ai fan la decisione di Carlos di vivere con il padre. Con molta amarezza aveva detto: “Probabilmente con il padre si diverte di più. A quanto pare io sono troppo noiosa”, pian piano sta cercando di accettare la sua decisione, continua però a sentire la sua mancanza. Il loro rapporto cambierà ora che vive con l’ex re dei paparazzi? Non ci resta che attendere per saperne di più.