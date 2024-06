Chiavenna, violenta lite in famiglia: 16enne accoltella il padre per difendere la madre

La violenta vicenda è avvenuta nel pomeriggio di sabato, 8 giugno 2024 a Chiavenna, comune in provincia di Sondrio. Da tempo l’uomo manifestava comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della moglie. L’ultima lite scoppiata tra le mura domestiche però ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. In seguito all’ennesima discussione violenta scoppiata in casa l’uomo si è scagliato contro la moglie, ad assistere alla lite il figlio della coppia di 16 anni che è intervenuto per difendere la madre.

Stanco di vedere la madre vittima del marito il 16enne si è messo in mezzo e ha colpito due volte il padre con un coltello. Uno dei fendenti sferrato mentre l’uomo era di spalle gli ha perforato un polmone. Dopo la tragica vicenda avvenuta sabato pomeriggio a Chiavenna immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 in seguito alla segnalazione di lite in famiglia.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Manzoni di Lecco per ricevere le cure necessarie. Si trova ricoverato in prognosi riservata ma non sembra essere in pericolo di vita. Il 16enne e la madre invece sono stati portati in caserma per ricostruire l’esatta dinamica della violenta vicenda.

LEGGI ANCHE -> Ficarazzi, spinge l’ex marito da un ponte: denunciata 57enne