Colleferro 62enne accoltella vicino di casa dopo una lite: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta nella mattinata di ieri, lunedì 27 maggio 2024 a Colleferro, comune in provincia di Roma. Intorno alle 10.30 è scoppiata una lite alquanto animata tra due condomini, in via Achille Grandi, dalle indagini è emerso che a causa di alcuni dissapori in passato si erano già resi protagonisti di altri furiosi litigi.

Ieri è scoppiato l’ennesimo scontro, i due però non si sono limitati solo ad insultarsi e minacciarsi. Il 38enne infatti è stato gravemente ferito dal vicino di casa, un uomo di 62 anni. Mentre discutevano lo ha accoltellato all’addome e alla gola. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti ieri mattina a Colleferro.

Giunti sul posto gli agenti li hanno trovati entrambi feriti. Stando alle prime informazioni sul caso il 62enne si è colpito da solo dopo aver aggredito il vicino di casa. Le sue condizioni però non sembrano essere gravi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Il 62enne è piantonato in ospedale, a causa del suo insano gesto dovrà rispondere del grave reato di tentato omicidio.

